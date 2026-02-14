Wien: Schnee am Vormittag, eisiger Wind am Nachmittag

Der Sonntag zeigt sich in Wien von seiner frostigen Seite. „Sonntag startet trüb und mit leichtem bis mäßigem Schneefall, der bis Mittag abklingt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag lockert die Bewölkung langsam auf. Dazu bläst lebhafter und bitterkalter Wind aus Nordwest bis Nord. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund -2 Grad, tagsüber steigen sie nur knapp über 0 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 07:36 Uhr aktualisiert