/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt die bewölkte Wiener Innenstadt
Schneefall und eisiger Nordwind sorgen in Wien für einen frostigen Sonntag.
Wien
14/02/2026
Prognose

Wien: Schnee am Vormittag, eisiger Wind am Nachmittag

Der Sonntag beginnt in Wien winterlich. Schneefall und eisiger Wind prägen den Vormittag.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Der Sonntag zeigt sich in Wien von seiner frostigen Seite. „Sonntag startet trüb und mit leichtem bis mäßigem Schneefall, der bis Mittag abklingt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag lockert die Bewölkung langsam auf. Dazu bläst lebhafter und bitterkalter Wind aus Nordwest bis Nord. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund -2 Grad, tagsüber steigen sie nur knapp über 0 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2026 um 07:36 Uhr aktualisiert
