27-Jähriger in Simmering von Mitbewohner mit Messer attackiert

Blutüberströmt unter einem Balkon kauernd: Passanten entdeckten am Samstagnachmittag in Wien-Simmering einen schwer verletzten Mann. Er war zuvor aus seiner Wohnung geflüchtet.

In Wien-Simmering (11. Bezirk) wurden am 14. Februar 2026 gegen 17 Uhr Passanten auf eine „offensichtlich schwer verletzte Person“ aufmerksam, die unter dem Balkon eines Wohnhauses kauerte. Zwei junge Männer setzten umgehend den Notruf ab und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe, berichtet die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Schläge, Tritte und Messer

Gegenüber Polizeibeamten gab der verwundete 27-Jährige an, von seinem Mitbewohner während eines Streits in der gemeinsamen Wohnung „mit Schlägen, Tritten und einem Messer attackiert“ worden zu sein. Dem Opfer sei es gelungen, auf die Straße zu flüchten und sich zu verstecken. Der 25-jährige Tatverdächtige (Staatsangehörigkeit: Syrien) konnte wenig später in der Wohnung von Beamten der WEGA gesichert und anschließend von Kräften des Stadtpolizeikommandos Simmering vorläufig festgenommen werden.

Küchenmesser und Suchtmittel aufgefunden

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe – ein Küchenmesser – sowie eine größere Menge Suchtmittel, vermutlich Cannabiskraut, sicher. Das 27-jährige Opfer wurde mit starken Prellungen an Kopf und Oberkörper sowie einer Schnittwunde am linken Unterarm in ein Spital gebracht. Der 25-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.