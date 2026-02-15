44 Tafeln Schokolade: Ladendieb attackiert Supermarkt-Personal

Mitarbeiter eines Supermarktes im 7. Bezirk beobachteten gestern Vormittag, wie ein Mann Lebensmittel in seinen Rucksack packte und ohne diese zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Der mutmaßliche Ladendieb konnte vor der Filiale angehalten werden.

44 Tafeln Schokolade

Als die Mitarbeiter den Tatverdächtigen dazu aufforderten, sie zurück ins Geschäft zu begleiten und die gestohlenen Artikel auszuhändigen, öffnete der Mann kurzerhand seinen Rucksack und leerte dessen gesamten Inhalt (darunter 44 Tafeln Schokolade) auf die Straße aus. Anschließend ballte der 40-Jährige (Sta.: Tschechische Republik) die Fäuste und versuchte einem der Supermarktmitarbeiter einen Schlag zu verpassen. Dieser wich jedoch aus, woraufhin der Angreifer das Gleichgewicht verlor, stürzte und dabei sein Opfer mit zu Boden riss. Der 36-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, eine Versorgung durch einen Rettungsdienst lehnte er jedoch ab.

Er griff auch Polizisten an

Gegenüber eingetroffenen Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt zeigte sich der Tatverdächtige ebenfalls uneinsichtig und aggressiv. Als er gegen einen der Polizisten zum Schlag ausholte, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 40-Jährige auf freiem Fuß wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls, der Körperverletzung sowie des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt.