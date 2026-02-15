Skip to content
In wien wurde gestern ein Drogendealer festgenommen.
Wien/2. Bezirk
15/02/2026
Einsatz

Kokain und Bargeld sichergestellt: Festnahme am Praterstern

Einen Drogendeal haben gestern, Samstag, Wiener Polizisten beobachtet. Der Dealer wurde daraufhin festgenommen.

Im Zuge des Streifendienstes konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau gestern Abend am Praterstern einen mutmaßlichen Suchtmittelhandel beobachten. Durch das rasche Einschreiten und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte gelang es, sowohl den mutmaßlichen Verkäufer (26 Jahre alt, Sta.: Syrien) als auch den mutmaßlichen Käufer (38 Jahre alt, Sta.: Nordmazedonien) anzuhalten.

Zwei Baggies mit Kokain

Im Zuge der Personsdurchsuchungen wurden bei dem 26-jährigen Tatverdächtigen zwei Baggies mit Kokain und Bargeld in szenetypischer Stückelung vorgefunden und sichergestellt. Der mutmaßliche Suchtgifthändler wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, übernommen. Beide Tatverdächtige wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.

