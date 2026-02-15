Zeugin beobachtete Diebstahl: Polizei findet Beute in Wohnhaus

Eine Zeugin konnte im 17. Bezirk in Wien zwei Fahrraddiebe beobachten. Durch die Täterbeschreibung wurden diese schnell gefunden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtete eine aufmerksame Zeugin durch ihr Wohnungsfenster, wie mehrere ihr unbekannte Personen mit Werkzeug an den im Innenhof des Mehrparteienhauses abgestellten Fahrrädern hantierten und diesen schließlich mit zwei der Fahrräder verließen. Kurz darauf konnten die alarmierten Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring an der Tatörtlichkeit zwei aufgebrochene Fahrradschlösser vorfinden und sicherstellen.

Tatverdächtige aufgefunden

Aufgrund der genauen Täterbeschreibung gelang es, im Zuge eingeleiteter Sofortfahndungsmaßnahmen zwei der Tatverdächtigen in einem nahegelegenen Park anzuhalten. Der 22-Jährige und der 24-Jährige (beide Sta.: Serbien) stritten die Tatvorwürfe zunächst ab, zeigten sich in weiterer Folge jedoch geständig. Sie gaben an, eines der beiden gestohlenen Fahrräder in einem anderen Wohnhaus versteckt zu haben. Die Beamten konnten dieses an der angegebenen Adresse sicherstellen und dem rechtmäßigen Besitzer ausfolgen.

Auch ein dritter Täter dabei?

Das zweite Fahrrad war laut Angaben der Tatverdächtigen bereits durch den dritten, bislang noch unbekannten Täter, weggeschafft worden. Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige, der bereits mehrfach wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt wurde, in eine Justizanstalt überstellt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.