Schneeschauer und Sonne: So wird der Montag in Wien

Am MOntag wird das Wetter in Wien wechselhaft. So kann es am Tagesanfang zu Schneefällen kommen, am Nachmittag dann aber zu Sonnenschein.

Wechselhaft geht es in Wien durch den Tag. „Vor allem während der ersten Tageshälfte ziehen zeitweise Schneeschauer über die Stadt, während der zweiten Tageshälfte zeigt sich länger die Sonne. Der Wind weht mäßig aus Südost“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Frühtemperaturen um minus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen werden bis zu plus 3 Grad erwartet.