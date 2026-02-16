Zwei Monate altes Baby fast zu Tode geschüttelt: Eltern vor Gericht

Ein zwei Monate altes Baby erlitt in Wien lebensgefährliche Verletzungen, beinahe alle Rippen waren gebrochen, dazu kamen Hirnblutungen. Nun stehen die Eltern wegen versuchten Mordes und Unterlassung vor Gericht.

Wegen versuchten Mordes an ihrem erst zwei Monate alten Baby müssen sich am Montag, dem 16. Februar, die Eltern vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Dem Vater wird vorgeworfen, das Kind so heftig geschüttelt zu haben, dass es lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Die Mutter ist wegen Unterlassung angeklagt, weil sie dem Säugling nicht geholfen haben soll.

Notoperation nach Krampfanfall

Der Fall wurde Ende Mai 2025 bekannt, als die Eltern ihr Kind wegen eines Krampfanfalls ins Krankenhaus brachten. Medizinische Untersuchungen ergaben rasch den Verdacht auf schwere Misshandlung. Das Krankenhaus erstattete Anzeige, so laut einem Bericht der APA. Die Ärzte stellten massive Verletzungen fest: Nahezu alle Rippen des Babys waren gebrochen. Zudem wurden Hirn- und Netzhautblutungen diagnostiziert. Eine lebensbedrohliche Schwellung des Gehirns durch Flüssigkeitsansammlung machte eine sofortige Notoperation notwendig. Das Kind befand sich in akuter Lebensgefahr.

Mehrere Angriffe laut Anklage

Laut Staatsanwaltschaft soll der 35-jährige Vater das Mädchen zwischen Mitte April und 28. Mai 2025 in zumindest zwei Fällen mehrere Sekunden lang mit voller Wucht geschüttelt haben. Ein sogenanntes Schütteltrauma kann schwerste Hirnverletzungen verursachen, mit oft tödlichen Folgen oder bleibenden Schäden. Dem Mädchen soll es den Umständen entsprechend mittlerweile besser gehen. Es lebt derzeit in einer Pflegefamilie.

Weitere Gewaltvorwürfe

Der Angeklagte muss sich zudem wegen fortgesetzter Gewaltausübung verantworten. Er soll die Mutter des Kindes seit Juli 2024 regelmäßig geschlagen und gewürgt haben. Während ihrer Schwangerschaft soll er ihr auch in den Bauch getreten haben. Der Mann befindet sich seit Mai in Untersuchungshaft. Die Mutter wurde unter gelinderen Maßnahmen aus der U-Haft entlassen. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 06:13 Uhr aktualisiert