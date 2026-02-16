50 Prozent Rabatt: Heute günstiger den Wiener Eistraum genießen

Heute halber Preis. Mitglieder des Vorteilsclubs der Stadt Wien fahren heute beim Wiener Eistraum besonders günstig – online buchen und zusätzlich sparen. Seit drei Wochen lockt der Wiener Eistraum Besucher auf den Razhausplatz.

Noch bis 8. März heißt es: Schlittschuhe schnüren und rauf aufs Eis am Wiener Eistraum! Auf über 10.000 Quadratmetern und gleich zwei Ebenen drehen große und kleine Kufenflitzer ihre Runden – mitten im Herzen der Bundeshauptstadt.

Halber Preis für doppelten Winterspaß

Alle Mitglieder des Vorteilsclubs der Stadt Wien erhalten heute 50 Prozent Ermäßigung auf sämtliche regulären Eintrittskarten im Online-Shop. Das bedeutet: halber Preis für doppelten Winterspaß. Wichtig: Die Aktion gilt für online gekaufte Tickets. Wer also clever ist, sichert sich seine Karte vorab digital – und spart dabei kräftig.

Online buchen zahlt sich doppelt aus

Doch nicht nur montags lohnt sich der Klick in den Webshop. Grundsätzlich gibt es zehn Prozent Vergünstigung auf Tickets und alle Services, die online gebucht werden. Dazu zählt auch der Schlittschuhverleih. Heißt konkret: weniger zahlen und entspannter starten. Denn die online gekauften Tickets können direkt bei den Drehkreuz-Zugängen gescannt werden. Kein Anstellen an der Kassa, kein unnötiges Warten – einfach rein ins Eisvergnügen.

Winter-Highlight für ganz Österreich

Der Wiener Eistraum ist längst nicht nur ein Treffpunkt für Wiener. Besucher aus ganz Österreich nutzen die Gelegenheit für einen winterlichen Ausflug in die Hauptstadt. Die beeindruckende Kulisse vor dem Rathaus, stimmungsvolle Beleuchtung und die weitläufigen Eisflächen machen das Event zu einem echten Highlight der Saison. Wer also schon länger überlegt hat: Heute ist der perfekte Tag für einen Besuch – günstiger wird’s so schnell nicht mehr.