6,1 Mio. Euro: Lotto-Fünffachjackpot geht nach Wien

Der erste Lotto-Fünffachjackpot des Jahres ist geknackt: 6,1 Millionen Euro gehen nach Wien. Auch Salzburg jubelt über 423.000 Euro bei LottoPlus.

Großes Glück in der Bundeshauptstadt: Bei Österreichische Lotterien wurde am Mittwoch der erste Fünffachjackpot des Jahres geknackt. Ein Wiener sicherte sich sensationelle 6,1 Millionen Euro. Der Gewinn fiel auf den vierten von insgesamt 20 abgegebenen Quicktipps. Damit ist klar: Ein einfacher Systemtipp reichte für den Eintritt in den Club der Lotto-Multimillionäre.

Bonus-Ziehung am Freitag

Schon am Freitag wartet die nächste Chance: Bei der Bonus-Ziehung geht es wieder um einen garantierten Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den Lotto-Sechser. Zusätzlich werden 30.000 Euro unter allen mitspielenden Tipps verlost. Für alle Tipper heißt das: Die nächste Million ist nur wenige Tage entfernt.

Sechs Mal „Fünfer mit Zusatzzahl“

Neben dem Millionengewinn sorgten auch sechs „Fünfer mit Zusatzzahl“ für Jubel quer durch Österreich. Zwei Gewinne gehen nach Oberösterreich, jeweils einer nach Vorarlberg, Niederösterreich und in die Steiermark. Jeder dieser Gewinne bringt mehr als 33.000 Euro. Ein weiterer „Fünfer mit Zusatzzahl“ wurde via Anteilsschein erzielt – hier wird die Summe auf 42 Anteile aufgeteilt.

423.000 Euro bei LottoPlus nach Salzburg

Auch bei LottoPlus gab es einen Solo-Gewinn: Über 423.000 Euro gehen nach Salzburg. Der erfolgreiche Tipp war der zweite von sechs Quicktipps. In der nächsten Runde am Freitag geht es bei LottoPlus um rund 150.000 Euro für den Sechser.

Joker-Jackpot steigt auf 400.000 Euro

Beim Joker blieb die richtige Zahlenkombination diesmal aus. Damit wartet am Freitag ein Jackpot von 400.000 Euro auf die Spielerinnen und Spieler. Fest steht: Nach dem Millionenregen in Wien bleibt die Spannung bei den nächsten Ziehungen hoch – vielleicht ist das nächste Glückslos schon abgegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 12:14 Uhr aktualisiert