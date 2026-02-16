Messer-Zoff in Wien: Betrunkener bedroht Autofahrer

Es war Sonntag früh, als es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern kam. Ein 29-jähriger Österreicher soll laut dem anderen Beteiligten riskant gefahren sein. An einer Ampel blieben die beiden mit ihren Fahrzeugen nebeneinander stehen. Dort kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung. Doch das eskalierte: Der 29-Jährige soll ein Messer gezogen und damit den 37-Jährigen bedroht haben. Das Opfer wollte daraufhin flüchten, doch keine Chance. „Der 29-Jährige soll versucht haben, ihn mit seinem Fahrzeug abzudrängen und drohte ihm erneut mit einem Messer“, informiert die Polizei. Dabei wurde das Fahrzeug des 37-Jährigen beschädigt.

Auf freiem Fuß angezeigt

Als die Polizei eintraf, war nur mehr das Opfer vor Ort. Aber die Daten des geflüchteten Tatverdächtigen konnten schnell herausgefunden werden,und er wurde in der Nähe seiner Wohnadresse angehalten. Der Beschuldigte wurde wegen Verdachts auf gefährliche Drohung und Nötigung vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab außerdem einen Wert von 1,94 Promille. Die Tatwaffe konnten die Beamten im Fahrzeug auffinden und sicherstellen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 29-Jährige mehrfach auf freiem Fuß angezeigt.