Widerstand: Zwei Polizisten bei Kontrolle verletzt

Nach einer Kennzeichenabnahme am Währinger Gürtel eskalierte die Situation: Ein 26-Jähriger attackierte Beamte, zwei Polizisten wurden verletzt.

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt auf ein Fahrzeug im Bereich Währinger Gürtel aufmerksam. Aus dem Auspuff trat massiv schwarzer Rauch aus. Die Polizisten hielten den Lenker im Bezirk Alsergrund zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Bei der Begutachtung stellten sie einen schweren technischen Mangel fest, der für die starke Rauchentwicklung verantwortlich war.

Kennzeichen vorläufig abgenommen

Aufgrund des gravierenden Mangels wurden die Kennzeichen vor Ort vorläufig abgenommen. Während die Beamten den 26-jährigen Lenker (Staatsangehörigkeit: Syrien) über die Maßnahme informierten, zeigte sich dieser zunehmend unkooperativ. Der Mann unterbrach die Polizisten mehrfach, trat wiederholt gegen sein eigenes Fahrzeug und verhielt sich aggressiv.

Situation eskaliert – Beamte attackiert

Trotz mehrfacher Aufforderung, sein Verhalten einzustellen, beruhigte sich der 26-Jährige nicht. Laut Polizei attackierte er schließlich die einschreitenden Beamten. Der Mann wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Während der Amtshandlung wurden zwei Polizisten verletzt. Beide konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen.

Anzeige auf freiem Fuß

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 13:24 Uhr aktualisiert