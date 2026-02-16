Zeitungskasten ausgerissen: Mann in Wien festgenommen

Ein 33-Jähriger soll in Wien-Floridsdorf einen Zeitungskasten aus der Halterung gerissen haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Am Sonntag gegen 8.45 Uhr wurde ein versuchter Einbruchsdiebstahl in Floridsdorf gemeldet. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann an einem Zeitungskasten hantierte. Laut Angaben soll der Verdächtige den Kasten aus seiner Halterung gerissen und versucht haben, die Kleingeldkassa aufzubrechen.

Polizei trifft Mann mit Zeitungskasten an

Als alarmierte Beamte am Einsatzort eintrafen, konnten sie den Tatverdächtigen mit dem Zeitungskasten in der Hand wahrnehmen. Der 33-jährige rumänische Staatsangehörige reagierte zunächst nicht auf die Anweisungen der Polizisten. Plötzlich drehte sich der Mann zu den Beamten um, schrie sie lautstark an und unterschritt immer wieder die vorgeschriebene Distanz.

Festnahme nach aggressivem Verhalten

Da der 33-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung sein strafbares Verhalten nicht einstellte, wurde er vorläufig festgenommen. Bei einer Personsdurchsuchung fanden die Beamten eine kleine Eisenzange sowie mehrere Münzen. Der Verdacht liegt nahe, dass das Werkzeug zum Aufbrechen der Geldkassa verwendet werden sollte.

Anzeige auf freiem Fuß

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen zum versuchten Einbruchsdiebstahl laufen.