Politisches Erdbeben im Wiener Rathaus: Kathrin Gaál (SPÖ) tritt als Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin zurück. Das gab Bürgermeister Michael Ludwig am Montag bekannt. Gaál war seit 2018 Stadträtin für Wohnen und Frauen, seit 2020 zudem Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin. Bis Ende März bleibt sie noch im Amt, danach erfolgt die Übergabe.

„Ein harter Schlag“

Ludwig sprach bei der Pressekonferenz von einem „harten Schlag“. Gaál habe ihm mitgeteilt, dass sie beruflich noch einmal neue Wege gehen wolle und nicht bis zur Pension in der Politik bleiben möchte. In den Parteigremien sei ihre Arbeit mit Standing Ovations gewürdigt worden. Ihr Rückzug kommt überraschend – Gaál galt als enge Vertraute Ludwigs und als starke Stimme der Außenbezirke.

Elke Hanel-Torsch übernimmt Wohnressort

Neue Wohnbaustadträtin wird Elke Hanel-Torsch. Die 45-jährige Juristin ist derzeit Nationalrätin und Vorsitzende der Mietervereinigung Wien. Ihr politischer Schwerpunkt liegt klar beim Thema leistbares Wohnen. 2025 erstritt die Mietervereinigung unter ihrer Führung mehr als 2,6 Millionen Euro für Mieterinnen und Mieter – vor allem durch die Überprüfung von Miethöhen und Betriebskosten. Ihr Mandat im Nationalrat übernimmt künftig Christoph Matznetter.

Barbara Novak wird Vizebürgermeisterin

Auch das Amt der Vizebürgermeisterin wird neu besetzt: Barbara Novak steigt zur Vizebürgermeisterin auf. Sie bleibt gleichzeitig Finanzstadträtin. Ludwig betonte, ihm sei wichtig gewesen, wieder eine Frau in dieser Funktion zu haben. Gerade in Zeiten der Budgetkonsolidierung bringe das Amt zusätzliches politisches Gewicht. Novak sprach von „neuer Kraft“ für ihre Aufgaben. Finanzpolitik sei aktuell „das Bohren harter Bretter“.

Gerüchte um Ludwig-Nachfolge beendet

Gaáls Rückzug beendet auch Spekulationen um eine mögliche Ludwig-Nachfolge. Die eher medienscheue Politikerin war zuletzt immer wieder als potenzielle Bürgermeister-Kandidatin gehandelt worden. Sichtlich gerührt übergab sie am Montag „das Staffelholz“ an Novak und Hanel-Torsch. Es sei ihr eigener Wunsch gewesen, die politischen Funktionen zurückzulegen – „keine leichte Entscheidung, aber der richtige Zeitpunkt“.