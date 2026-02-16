Ausschreitungen nach Wiener Derby: Verletzte & 117 Anzeigen

15.600 Fans in der Generali-Arena, Pyrotechnik im Stadion und Ausschreitungen am Reumannplatz: Die Polizei zieht eine erste Bilanz zum Wiener Derby.

Beim 348. Wiener Derby in der Generali-Arena in Wien-Favoriten waren am Sonntag insgesamt 15.600 Besucher vor Ort, darunter rund 1.500 Gästefans. Mehr als 500 Einsatzkräfte der Wiener Polizei sorgten vor Spielbeginn für einen geregelten Zustrom. Die Anreise verlief laut vorläufiger Bilanz weitgehend ruhig.

Pyrotechnik im Stadion – Spiel unterbrochen

Während der Partie kam es im gesamten Stadion aus beiden Fanlagern zum Zünden pyrotechnischer Gegenstände. Ein 26-jähriger Mann wurde durch einen Böller leicht verletzt und von Sanitätern versorgt. Kurz vor Spielende eskalierte die Situation im Gästesektor: Zahlreiche Bengalen und weitere Pyrotechnik wurden in Richtung Spielfeld und Familientribüne geworfen. Das Spiel musste für rund zehn Minuten unterbrochen werden, konnte danach aber regulär beendet werden.

Gewalt nach Abpfiff am Reumannplatz

Nach dem Schlusspfiff kam es beim Abstrom der Fans im Bereich des Reumannplatz zu massiven Ausschreitungen. Laut Polizei attackierten teilweise vermummte Anhänger des SK Rapid Wien die Einsatzkräfte gezielt mit Pyrotechnik, Glasflaschen, Bechern und sogar Stühlen eines Lokals. Dabei wurden mehrere Sachbeschädigungen verübt – unter anderem an einem Polizeifahrzeug. Um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, kam es unter anderem zu Pfeffersprayeinsätzen.

Verletzte Beamtin und zahlreiche Anzeigen Im Zuge der Ausschreitungen wurde eine Polizeibeamtin durch Pyrotechnik verletzt. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Die bisherige Bilanz des Einsatzes: 21 strafrechtliche Anzeigen 96 verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen Die Ermittlungen – unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung – laufen. Zur Auswertung werden auch Videoaufnahmen herangezogen. Die endgültige Bilanz dürfte daher noch nicht feststehen.

Stellungnahme des SK Rapid

Der SK Rapid Wien äußerte sich wie folgt: „Wir distanzieren uns nach den Vorfällen beim 348. Wiener Derby klar von den gefährlichen Aktionen einzelner Fans wie dem Abfeuern von Böllern und Leuchtraketen. Trotz Verständnis für den Frust über die sportliche Negativserie seien solche Taten inakzeptabel. Der Klub will eng mit den Behörden kooperieren, um die Verantwortlichen auszuforschen – ihnen drohen Hausverbote und mögliche Ausschlüsse aus dem Verein. Als erste Maßnahme verzichtet Rapid bis auf Weiteres darauf, bei Auswärtsderbys das Kartenkontingent für den Gästesektor abzurufen. Präsident Alexander Wrabetz betonte, das Fehlverhalten einer kleinen Minderheit schade dem Verein massiv, und appellierte an den Zusammenhalt aller Rapidler. Zudem will der Klub den Dialog mit Fanvertretern fortsetzen, um künftig ein sicheres und positives Fußballerlebnis zu gewährleisten.“