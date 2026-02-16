Wetter in Wien: Lebhafte Mischung aus Sonne, Wolken und Niederschlag

Der Dienstag in Wien wird eher durchwachsen. Sonne und Wolken zeigen sich gleichermaßen, dazwischen können Regen oder Schnee kommen.

Sonne und Wolken wechseln am 17. Februar einander ab, dabei muss auch immer wieder mit kurzen Regen oder Schneeschauern gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt generell um 400 Meter, aber die kann in Schauern vorübergehend etwas absinken. Der Wind weht mäßig aus West. Am Nachmittags hat es Temperaturen um die plus fünf Grad, so die GeoSphere Austria.