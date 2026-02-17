Winterdienst im Einsatz: Vorsicht vor Matsch und Reifglätte

Der Straßendienst des Landes Niederösterreichs meldete am heutigen Morgen großteils salznasse beziehungsweise matschige Fahrbahnen im Landesgebiet. In Teilen Niederösterreichs muss mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. An exponierten Stellen kommt es zu Reifglättebildung. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Hier besteht Kettenpflicht

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel, der L 7133 von Gut/Steg bis Oberndorf, die L 7133a von Oberndorf bis zur Kreuzung mit der L 7140 bei Laach an der Zeißig und auf der L 72 über den Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach. Die Temperaturen lagen heute in der Früh im Bereich zwischen -4 Grad Celsius in Neunkirchen und +4 Grad Celsius, die in Mank, Amstetten, Waidhofen an der Ybbs und Krems gemessen wurden.

Neuschneemengen in Niederösterreich

Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel auf bis zu sieben Zentimeter (Geras, Raabs/Thaya, Waidhofen/Thaya), im Weinviertel auf bis zu fünf Zentimeter (Groß Enzersdorf, Mistelbach, Wolkersdorf), im Mostviertel auf bis zu acht Zentimeter (Lilienfeld) und im Industrieviertel auf bis zu drei Zentimeter (Mödling).