Schwerer Unfall in Wien: Bauarbeiter (25) von Aufzug verletzt

Gestern, 16. Februar, kam es im 3. Wiener Bezirk zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein junger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Am Montag führte der stellvertretende Polier auf einer Baustelle Kontrollfahrten mit einem dort installierten Bauaufzug durch. Zeitgleich wurden Arbeiten an einem aufgestellten Baugerüst vorgenommen. Dann geschah das Unglück.

Aufzug erfasste 25-Jährigen

Im Zuge seiner Arbeiten lehnte sich ein 25-jähriger Mann über das Geländer des Baugerüsts. Zur selben Zeit bewegte sich der Aufzug abwärts und erfasste ihn im Nackenbereich. Der 25-Jährige sackte in weiterer Folge bewusstlos zu Boden. Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurden durch die Berufsfeuerwehr Wien umgehend erste Absicherungsmaßnahmen gesetzt sowie die Stabilisierung des Kopfes des Verletzten übernommen.

Schwer verletzt

Der junge Mann wurde in weiterer Folge durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt. Im Anschluss wurde der Verletzte durch die Seiltechniker der Berufsrettung Wien in einer Vakuummatratze stabilisiert und mithilfe der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Gefahrenbereich abtransportiert. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch am Laufen.