„Ich bring dich um“: Festnahme nach Morddrohung in Wien-Donaustadt

Polizeieinsatz am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt: Ein 44-Jähriger soll seine Nachbarin angespuckt und mit dem Umbringen bedroht haben. Bei der Amtshandlung wurde eine Polizistin gestoßen. Der Mann wurde festgenommen.

Die Festnahme konnte laut Polizei nur unter Anwendung erheblicher Körperkraft und unter Beiziehung weiterer Einsatzkräfte durchgeführt werden.

Die Festnahme konnte laut Polizei nur unter Anwendung erheblicher Körperkraft und unter Beiziehung weiterer Einsatzkräfte durchgeführt werden.

Eine 59-jährige Frau alarmierte die Beamten, nachdem ihr Nachbar wiederholt gegen ihre Wohnungstür geschlagen hatte. Als die Frau die Tür öffnete, soll der Mann sie mehrmals angespuckt und mit dem Umbringen bedroht haben. Der 59-Jährigen gelang es, die Tür rechtzeitig wieder zu schließen und die Polizei zu verständigen.

Aggressives Verhalten gegenüber Polizei

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Verdächtige noch im Stiegenhaus angetroffen werden. Laut Polizei verhielt sich der Mann von Beginn an äußerst aggressiv und unkooperativ. Er ballte die Fäuste und unterschritt wiederholt die erforderliche Distanz zu den einschreitenden Beamten. Plötzlich soll er einer Polizistin einen Stoß mit der flachen Hand versetzt haben. Daraufhin wurde die Festnahme ausgesprochen. Diese konnte laut Polizei nur unter Anwendung erheblicher Körperkraft und unter Beiziehung weiterer Einsatzkräfte durchgeführt werden. Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens mussten dem Mann sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden.

Annäherungsverbot ausgesprochen

Der 44-Jährige wurde festgenommen und angezeigt. Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.