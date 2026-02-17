Drogendeal bei U-Bahn gestoppt: Festnahme nach Polizeikontrolle

Polizisten beobachteten bei einer Wiener U-Bahn-Station einen mutmaßlichen Drogendeal zwischen zwei Männern. Einer der Verdächtigen wurde festgenommen, der zweite angezeigt.

Beamte konnten am Montagabend, dem 16. Februar gegen 19.30 Uhr im Bereich einer U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße einen mutmaßlichen Suchtmittelhandel zwischen zwei Männern wahrnehmen. Als die Polizisten die beiden anhielten und kontrollierten, kam es zunächst zu einem kurzen Streitgespräch zwischen den Beteiligten. In weiterer Folge konnten die Beamten bei einem 41-Jährigen ein Säckchen mit weißem Pulver und bei einem 35-Jährigen 20 Euro Bargeld auffinden und sicherstellen.

35-Jähriger festgenommen

„Der 35-jährige Beschuldigte verhielt sich im Zuge der Sachverhaltsklärung unkooperativ und blickte sich wiederholt nach möglichen Fluchtwegen um. Im Zuge der Personsdurchsuchung konnten zudem weitere Medikamentenschachteln aufgefunden und sichergestellt werden“, berichtet die Polizei. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Sein 41- jähriger Abnehmer wurde zur Anzeige gebracht.