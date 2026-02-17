Skip to content
Beamte der Bereitschaftseinheit Wien nahmen einen 31-jährigen Tatverdächtigen fest.
Wien/Favoriten
17/02/2026
Schwere Vorwürfe

Festnahme nach Fahndungserfolg in Wien-Favoriten

Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde in Wien-Favoriten ein 31-jähriger Mann festgenommen. Gegen ihn lag eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen möglicher Sexualdelikte vor.

In der Nacht auf den 16. Februar 2026 wurde in der Landgutgasse in Wien-Favoriten ein 31-jähriger Mann festgenommen. Ein Beamter der Bereitschaftseinheit Wien hatte seinen Aufenthaltsort im Zuge interner Fahndungsmaßnahmen ausgeforscht.

Mann wurde festgenommen

Gegen den Mann lag eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der Vergewaltigung sowie des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person vor. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert, wie die LPD Wien berichtet.

