Einbruch in Wien-Brigittenau: Gesuchter in fremder Wohnung entdeckt

Nach einem mutmaßlichen Einbruch in eine unbewohnte Wohnung wurde ein 33-Jähriger festgenommen. Wie sich herausstellte lag gegen ihn bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vor.

Ein aufmerksamer Anrufer hat am Montag, dem 16. Februar gegen 9.30 Uhr in der Treustraße in Wien-Brigittenau die Polizei verständigt. Er gab an, ein Freund der Eigentümerin zu sein und regelmäßig nach ihrer derzeit unbewohnten Wohnung zu sehen. Als er die Wohnung am Vortag kontrollierte, bemerkte er sofort, dass etwas nicht stimmte: Die Eingangstür war gewaltsam aufgebrochen worden.

Unbekannter hatte in der Wohnung gelebt

Die alarmierten Beamten trafen wenig später am Einsatzort ein und verschafften sich einen Überblick. Obwohl die Wohnung aktuell nicht bewohnt wird, befinden sich weiterhin Wertgegenstände darin. Entsprechend ernst nahmen die Polizisten die Situation und durchsuchten systematisch alle Räume. Im letzten Zimmer stießen sie schließlich auf einen Mann, der auf einer Matratze lag. Der zunächst Unbekannte gab an, obdachlos zu sein und seit mehreren Tagen in der Wohnung zu nächtigen. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen lagen zu diesem Zeitpunkt bereits vor.

Bargeld fehlt: Festnahmeanordnung bestand

Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass aus der Wohnung Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet worden war. Zudem fanden die Beamten einen Pfefferspray sowie Schreckschusspatronen, die sichergestellt wurden. Bei der Überprüfung der Identität des 33-Jährigen ergab sich eine weitere Wendung: Gegen den Mann bestand eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien. Seine Staatsangehörigkeit ist derzeit ungeklärt. Der 33-Jährige wurde daraufhin festgenommen und angezeigt. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Einbruch sowie zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände dauern an.