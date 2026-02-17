„Wiener helfen Wienern“: Rapid-Fans zeigen großes Herz

Im Jahr 2010 haben verschiedene aktive Fanklubs des SK Rapid Wien die Spendenaktion „Wiener helfen Wienern“ ins Leben gerufen. Seitdem wird viel dafür getan, Geld für die gute Sache zu sammeln. So startete etwa im Herbst 2025 die Spendenaktion beim Heimspiel gegen den LASK. Auch bei den darauffolgenden Heimspielen und verschiedenen Veranstaltungen wie einem Kinoabend wurde fleißig gesammelt.

Spenden für autistische Kinder

Am 30. Jänner fand schließlich ein Spendenabend im Casino Baumgartner mit vielen Rapid-Fans statt. Alleine an diesem Abend wurden in diesem Jahr wieder 10.000 Euro durch die Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam des SK Rapid gespendet. Deshalb konnte Anfang Februar ein Spendenscheck in Höhe von 121.312,88 Euro an den Verein Rainman’s Home und somit für die Unterstützung autistischer Kinder übergeben werden. Der SK Rapid möchte sich für diese erneut großartige Initiative des Block West unter dem Motto „Wiener helfen Wienern“ sowie bei allen Rapid-Fans, die mit ihren Spenden mitgeholfen haben, bedanken.