Nette Geste wird zum Horror: Gast stiehlt Luxusuhren & Schmuck

Der Rumäne durfte bei dem Ehepaar wohnen, doch plötzlich fehlten Wertgegenstände. Er ergriff die Flucht und konnte im Ausland festgenommen werden.

Das Ehepaar im Alter von 38 und 39 Jahren bot einem 39-jährigen Rumänen vorübergehend eine Unterkunft in ihrem Haushalt im Gemeindegebiet von Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt in Niederösterreich). Im Zeitraum zwischen 30. September 2025 und 16. Oktober 2025 bemerkte die Gastfamilie allerdings, dass mehrere hochpreisige Uhren sowie Bargeld und Schmuck fehlten. Daraufhin ergriff ihr Gast die Flucht, wohin war vorerst unbekannt. „Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich“, informiert die Polizei.

Festnahme im Ausland

Doch die Beamten des Kriminaldienstes Wiener Neustadt konnten den Rumänen schließlich im Ausland ausfindig machen. „Der Beschuldigte wurde am 5. Februar 2026 in Rumänien festgenommen und am 13. Februar 2026 an die österreichischen Behörden ausgeliefert“, heißt es. Der Beschuldigte soll geständig gewesen sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde der 39-Jährige in die zugehörige Justizanstalt eingeliefert.