Traditionsmarke Senna bekommt neuen Eigentümer – Standort Wien bleibt

Die Vivatis Holding AG trennt sich von der Senna Nahrungsmittel GmbH & Co KG. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörde geht das Unternehmen an Orkla Food Ingredients, eine Konzerntochter der Orkla ASA und Rhône Group. Die Entscheidung ist das Ergebnis eines umfassenden Strategieprozesses. Ziel sei es gewesen, „die langfristige Stärke, Wettbewerbsfähigkeit und den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen“. Verschiedene strategische Optionen wurden geprüft, um die Weiterentwicklung sowie den langfristigen Bestand der Marke in Österreich und in den etablierten Exportmärkten zu gewährleisten.

Standort Wien bleibt erhalten

Für den Standort in Wien-Hütteldorf gibt es vorerst Entwarnung: Senna bleibt mit Sitz in Österreich bestehen. Im Wirtschaftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen mit 120 Mitarbeiter einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro. „Mit dem Verkauf von Senna an Orkla Food Ingredients schaffen wir langfristige Perspektiven für Senna und stärken gleichzeitig die Präsenz im Markt durch neue Synergien. Wir sind überzeugt, dass Orkla Food Ingredients die richtige Grundlage bietet, um die Marke erfolgreich weiterzuentwickeln“, betont Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender Vivatis Holding AG. Auch Senna-CEO Christof Kessler sieht Chancen im Eigentümerwechsel: „Senna verfügt über eine starke Marktposition, die auf fast einem Jahrhundert Erfahrung und Kundenvertrauen basiert. Unter Vivatis haben wir unsere Kompetenzen gestärkt und eine solide Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen. Wir freuen uns, Teil von Orkla Food Ingredients zu werden, dessen Geschäftsmodell und fundierte Branchenkenntnisse eine hervorragende Plattform für die nächste Entwicklungsphase von Senna bieten.“

Neuer Eigentümer mit Europa-Fokus

Orkla Food Ingredients bringt laut Aussendung umfassendes Branchenwissen und eine starke europäische Präsenz mit. Das Portfolio umfasst unter anderem Backwaren, Speiseeis und pflanzliche Produkte. „Senna ist ein Profi im Margarinebereich mit einem unternehmerischen Team, das gut zu Orkla Food Ingredients passt. Zudem sind Österreich und Italien neue spannende Märkte für uns, in denen wir durch Sortimentserweiterung und gesteigerte operative Effizienz ein profitables Wachstum anstreben“, sagt Manuela Banu, CEO von Orkla Foods Ingredients CSE. Die Transaktion soll – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung – in der ersten Hälfte 2026 abgeschlossen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Zwei große Player der Branche

Vivatis zählt mit rund 4.100 Mitarbeiter und einem Jahresumsatz von rund 1,43 Milliarden Euro (2025) zu den größten rein österreichischen Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Unter dem Dach der Linzer Holding finden sich zahlreiche bekannte Marken. Orkla Food Ingredients wiederum beliefert europaweit Kunden in den Bereichen Backwaren, Speiseeis und pflanzliche Produkte und sieht in Österreich einen neuen Wachstumsmarkt. Für Senna bedeutet das: neue Eigentümer, aber weiterhin Produktion in Wien-Hütteldorf.