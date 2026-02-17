A1: Schwerer LKW-Crash sorgt für Sperre

Ein schwerer Crash sorgt für einen Großeinsatz auf der A1. Die Fahrbahn musste stundenlang gesperrt und aufgeräumt werden. Einer der Fahrer wurde bei dem Vorfall verletzt.

Am Dienstag kam es zu einem schweren Unfall auf der A1. Wir haben berichtet: Schwerer LKW-Unfall auf der A1. Ein 50-jähriger Ungar war gegen 8.20 Uhr mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger auf dem 2. Fahrstreifen in Richtung Linz unterwegs.

LKW crasht mit anderem LKW

Doch im Gemeindegebiet von Pyhra (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) verlor er plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte mit dem Sattelanhänger eines weiteren Sattelzuges, wie die Polizei schildert. Dieser wurde von einem 63-jährigen Slowenen auf dem 1. Fahrstreifen in die gleiche Fahrtrichtung gelenkt. Er verlor ebenfalls die Kontrolle und kippte in weiterer Folge um, dabei blockierte er die gesamte Fahrbahn. Der ungarische Sattelzug prallte gegen die Betonmittelleitwand. Diese wurde auf den 3. Fahrstreifen in Richtung Wien geschoben.

A1 musste gesperrt werden

„Aufgrund des Verkehrsunfalls mussten der 2. und 3. Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Wien sowie alle Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Linz gesperrt werden“, heißt es. Deshalb wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Ab etwa 13.30 Uhr waren der 1. und 2. Fahrstreifen in Richtung Wien sowie der 2. und 3. Fahrstreifen in Richtung Linz wieder befahrbar. Der ungarische Fahrzeuglenker wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Der 63-jährige Fahrzeuglenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.