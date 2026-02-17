Wien: Sonne am Morgen, Wolken am Nachmittag

„Nach einem sonnigen Start in den Tag tauchen schließlich nach und nach von Westen dichtere Wolken auf. Mit Regen oder mit Schneefall ist vorerst aber nicht zu rechnen“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind kommt aus West und weht mäßig, in den höchsten Lagen auch lebhaft. In der Früh hat es rund 2 Grad. Im Laufe des Tages erreichen die Temepraturen bis zu 5 Grad.