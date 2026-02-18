Steiermark-Frühling 2026: Grünes Herz erobert Wiener Rathausplatz

Von 8. bis 12. April wird der Wiener Rathausplatz wieder steirisch: Kulinarik, Musik und Urlaubsfeeling – der Steiermark-Frühling 2026 wird größer denn je.

Von Mittwoch, 8., bis Sonntag, 12. April 2026, verwandelt sich der Wiener Rathausplatz erneut in das „Grüne Herz Österreichs“. Beim Steiermark-Frühling präsentieren sich alle elf Erlebnisregionen der Steiermark mitten in der Bundeshauptstadt. Organisiert wird das Großevent von der Steirische Tourismusmarketing GmbH. Der offizielle Auftakt – präsentiert von der Erlebnisregion Graz – steigt am 8. April ab 17 Uhr.

Größer, moderner, erlebnisreicher

2026 setzt der Steiermark-Frühling auf ein erweitertes Gesamterlebnis. Neue architektonische Elemente wie Terrassen sorgen für bessere Übersicht und ein neues Raumgefühl am Platz. Auch kulinarisch wird aufgestockt: Neben Klassikern wie Brettljause oder Bauernkrapfen bauen die Regionen ihr Angebot gezielt aus. Besucher dürfen sich auf noch mehr regionale Spezialitäten und steirische Schmankerl freuen.

Aktivzone & Familienbereich im Rathauspark

Die beiden Seiten des Rathausparks werden heuer klar gegliedert: Eine Fläche steht ganz im Zeichen von Aktivität und Bewegung, die andere wird zum Familienbereich mit Angeboten für Groß und Klein.Zentral am Platz positioniert ist wieder die Steiermark-Urlaubsinformation. Dort gibt es persönliche Beratung und konkrete Buchungsmöglichkeiten für den nächsten Urlaub im Süden Österreichs – direkt vor Ort.

Musik von Alle Achtung bis Edlseer

Auch musikalisch wird einiges geboten: Das Programm reicht von Alle Achtung bis zu den Die Edlseer. Damit ist für Fans moderner Popklänge ebenso gesorgt wie für Liebhaber traditioneller Volksmusik.

Starke Partner an Bord

Die bewährte Zusammenarbeit mit Partnern wie der Brauerei Murau wird fortgesetzt. Sie ist erneut exklusiver Partner des Steiermark-Frühlings und sorgt für steirische Bierkultur mitten in Wien.

Noch 49 Tage bis zum Start

Nach der Fastenzeit heißt es also wieder: fünf Tage steirisches Lebensgefühl vor dem Wiener Rathaus. Wer sich Urlaubsinspiration holen, regionale Spezialitäten kosten oder einfach feiern möchte, sollte sich den Termin rot im Kalender markieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 11:06 Uhr aktualisiert