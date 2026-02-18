Ermittlungserfolg in Wien: Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt

Am 17. Februar 2026 verzeichnete die Wiener Polizei zwei Einsätze gegen Suchtgiftkriminalität. In Wien-Leopoldstadt wurde ein Mann festgenommen, in Wien-Favoriten drei Tatverdächtige nach einem Kokainverkauf.

Am 17. Februar verzeichnete die Polizei in Wien zwei Ermittlungserfolge. In einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt wurden nach einem Streit Suchtgiftrückstände von Kokain und MDMA sowie zwei Filmrequisiten-Waffen sichergestellt. Ein 41-jähriger Mann wurde wegen des Verdachts der Vorbereitung des Suchtgifthandels festgenommen, gegen ihn besteht ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Eine 28-jährige Frau wurde wegen Suchtmittelbesitzes angezeigt. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.

Kiloweise Drogen gesichert

In Wien-Favoriten nahmen Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität drei Männer nach einem Kokainverkauf fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden 8,4 Kilogramm Cannabiskraut, 670 Gramm Kokain sowie Bargeld sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen.