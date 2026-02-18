Kriegsrelikt: Sprenggranate bei Bauarbeiten in im Kleingartenverein entdeckt

Schockfund in Wien-Penzing: Bei Kanalarbeiten wurde eine deutsche Sprenggranate ausgegraben. Der Entminungsdienst rückte an.

Die Spezialisten identifizierten das Fundstück als deutsche Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Großer Schreck am Dienstagvormittag im 14. Bezirk: Bei Kanalsanierungsarbeiten in einem Kleingartenverein im Jupiterweg in Wien-Penzing stießen Arbeiter gegen 10.40 Uhr auf ein verdächtiges Objekt. Die Bauarbeiten wurden sofort gestoppt und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich großräumig ab, um jegliche Gefahr auszuschließen.

Entminungsdienst identifiziert Sprenggranate

Kurz darauf rückte der Entminungsdienst an. Die Spezialisten identifizierten das Fundstück als deutsche Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Kriegsrelikt wurde fachgerecht gesichert und sicher abtransportiert. Erst danach konnten die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Polizei warnt vor gefährlichen Funden Immer wieder werden bei Bau- oder Grabungsarbeiten in Wien alte Kampfmittel entdeckt. Die Wiener Polizei appelliert daher eindringlich: Fundort merken und sofort Abstand halten Umgehend die Polizei unter 133 verständigen Verdächtige Gegenstände keinesfalls bewegen oder manipulieren Auch Jahrzehnte nach Kriegsende können solche Relikte noch hochgefährlich sein. Im Ernstfall gilt: Ruhe bewahren und Profis ranlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 12:32 Uhr aktualisiert