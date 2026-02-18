Skip to content
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Ein Einbrecher-Duo rammte gestern in Wien eine Polizesperre und wollte so flüchten.
Wien/2. Bezirk
18/02/2026
Zwei Verletzte

Polizeisperre gerammt: Einbrecher-Duo nach Flucht in Wien gefasst

Zwei Männer im Alter von 28 und 33 Jahren wurden gestern, 17. Februar, im Bereich der Stadionallee von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) festgenommen.

Die Festnahme erfolgte nach einem mutmaßlichen Wohnhauseinbruch im Bezirk Baden. Bei der Anhaltung leisteten die Männer massiven Widerstand und versuchten mehrfach, eine Polizeisperre mit ihrem Fahrzeug zu durchbrechen. Erst nach diesen Durchbruchsversuchen konnten die Verdächtigen überwältigt werden.

Männer wurden verletzt

Beide Männer erlitten dabei leichte Verletzungen. An zwei Polizeifahrzeugen sowie am Wagen der Beschuldigten entstand erheblicher Sachschaden. Im Fluchtfahrzeug stellten die Ermittler mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicher. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Landeskriminalamt Niederösterreich.

