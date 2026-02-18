Hülse sichergestellt: Notruf wegen Streit und Schussgeräusch

Großeinsatz am Mittwochmorgen in der Laxenburger Straße: Nach einem Streit zweier Männer soll ein Schuss gefallen sein. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Alarm in Wien-Favoriten: Gegen 8.25 Uhr ging am Polizeinotruf die Meldung über einen heftigen Streit zwischen zwei Männern im Bereich der Laxenburger Straße ein. Laut Zeugen soll dabei auch ein Schuss gefallen sein. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten beide Beteiligten vom Tatort.

Polizei findet Patronenhülse

Die herbeigerufenen Beamten durchsuchten den Bereich und wurden fündig: Eine Hülse konnte am Tatort sichergestellt werden. Ob tatsächlich scharf geschossen wurde und aus welcher Waffe, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Landeskriminalamt ermittelt

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Untersuchungen übernommen. Nun gilt es zu klären, was genau sich in der Laxenburger Straße abgespielt hat und wer die beiden flüchtigen Männer sind.