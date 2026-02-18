Kein Zug & CAT mehr zum Flughafen: Stammstrecke gesperrt

Ab 7. September 2026 ist Schluss: Zwischen Praterstern und Hauptbahnhof fahren über ein Jahr keine Züge. Auch der CAT zum Flughafen ist betroffen.

Wegen der Sanierung der S-Bahn-Stammstrecke wird der Abschnitt zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof von 7. September 2026 bis Oktober 2027 komplett gesperrt.

Wegen der Sanierung der S-Bahn-Stammstrecke wird der Abschnitt zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof von 7. September 2026 bis Oktober 2027 komplett gesperrt.

Pendler und Flugreisende müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen: Wegen der Sanierung der S-Bahn-Stammstrecke wird der Abschnitt zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof von 7. September 2026 bis Oktober 2027 komplett gesperrt. Damit fährt über ein Jahr lang kein einziger Zug durch diesen zentralen Abschnitt. Betroffen ist auch die Strecke von Wien-Mitte/Landstraße über Rennweg bis St. Marx.

Auch der CAT fällt aus

Besonders hart trifft es Flugreisende: Der City Airport Train (CAT) wird im betroffenen Zeitraum nicht zwischen Wien-Mitte und dem Flughafen verkehren. Stattdessen kommen Busse zum Einsatz. Sie fahren alle 15 Minuten zwischen Wien-Mitte und dem Flughafen Wien. Ab 7 Uhr früh soll die Frequenz laut Berichten sogar auf bis zu fünf Fahrten pro Stunde erhöht werden.Wer eine Jahreskarte der Wiener Linien, eine ÖBB-Vorteilscard oder ein Klimaticket besitzt, kann das Ersatzangebot um sieben Euro pro Richtung nutzen. Kinder bis 15 Jahre fahren gratis.

Diese Züge fahren noch

Ganz ohne Bahn-Anbindung bleibt der Flughafen nicht. Der ÖBB-REX7 wird künftig nicht mehr bis Wien Praterstern geführt, sondern bereits im Süden Wiens zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die S7 endet in St. Marx und fährt während der Sperre nicht weiter Richtung Praterstern.

Neue Busverbindung ab Praterstern geplant

Für Fahrgäste vom Praterstern ist eine zusätzliche Lösung geplant: Der Vienna Airport Bus soll sein Angebot erweitern. Eine eigene Zusatzlinie zwischen Wien Praterstern und dem Flughafen ist vorgesehen. Der ÖBB-Postbus arbeitet laut Berichten an einer entsprechenden Verbindung, um die Lücke während der Bauarbeiten zu schließen.

Geduld gefragt

Die Generalsanierung der Stammstrecke gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte der kommenden Jahre in Wien. Ziel ist eine moderne, leistungsfähigere Verbindung für die Zukunft.Bis dahin heißt es jedoch: mehr Zeit einplanen, Alternativen prüfen – und sich auf Bus statt Zug einstellen.