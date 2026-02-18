Akademikerball 2026: Platzverbot & Demo in Wien

Großeinsatz in der Wiener Innenstadt: Rund um den Akademikerball am 20. Februar gelten Platzverbot, Demos und Verkehrssperren. Hunderte Polizisten sind im Einsatz.

Am 20. Februar 2026 findet in der Wiener Hofburg erneut der Wiener Akademikerball statt. Rund um die Veranstaltung in der Innenstadt bereitet sich die Polizei auf einen umfassenden Einsatz vor. Mehrere Versammlungen wurden bereits angezeigt. Weitere Demonstrationen können laut Versammlungsgesetz noch bis spätestens 48 Stunden vor Beginn bei der Landespolizeidirektion Wien angemeldet werden.

Platzverbot am Heldenplatz ab 17 Uhr

Zum Schutz der öffentlichen Ordnung wird rund um den Heldenplatz ein sicherheitspolizeiliches Platzverbot gemäß § 36 Sicherheitspolizeigesetz verhängt.Dieses tritt am 20. Februar um 17 Uhr in Kraft. Die genauen Grenzen sind auf der Website der Wiener Polizei veröffentlicht. Der Zutritt zur Veranstaltungsstätte in der Hofburg ist nur nach Durchsuchung von Kleidung und mitgeführten Gegenständen möglich.

Standkundgebungen wird ein Demonstrationszug

Neben mehreren Standkundgebungen wird ein Demonstrationszug von der Universität Wien bis zum Stephansplatz erwartet. Mehrere hundert Teilnehmer sollen daran teilnehmen. Ab etwa 16 Uhr ist daher mit Verkehrsumleitungen, temporären Sperren und Einschränkungen im öffentlichen Verkehr in der Innenstadt zu rechnen. Die Polizei empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren.

Demo-Marsch bis zum Stephansplatz

Mehrere hundert Polizisten aus Wien sowie Unterstützungskräfte aus den Bundesländern werden im Einsatz stehen. Ziel ist die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Aktuelle Informationen zu Sperren und Maßnahmen veröffentlicht die Polizei laufend über ihre offiziellen Kanäle. Die Wiener Innenstadt steht damit am Freitagabend ganz im Zeichen eines der umstrittensten Bälle des Jahres – begleitet von einem der größten Polizeieinsätze des Winters.