Von Regen zu Flocken: So wird das Wetter am Donnerstag in Wien

Der Winter meldet sich am Donnerstag zurück: Nachdem der Tag mit leichtem Schneerieseln und Schneeregen beginnt, intensiviert sich der Niederschlag am späten Nachmittag deutlich.

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, fängt es in der Früh an leicht zu schneien. „Später mischen sich vorübergehend auch Schneeregen und Regen dazu“, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria. „Am späten Nachmittag und am Abend überwiegend dann wieder die Schneeflocken und der Niederschlag intensiviert sich deutlich“. Auch in der Nacht bleibt das Wetter gleoch. „Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost“, heißt es. Die Temperaturen in der Früh liegen um minus 2 Grad, tagsüber um plus 2 Grad.