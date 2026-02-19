Wiener Frauenwoche: Mehr als 200 Gratis-Events warten auf dich

Am 8. Mai ist Weltfrauentag. In Wien wird dem weiblichen Geschlecht in diesem Rahmen gleich eine ganze Woche gewidmet. Rund 200 Veranstaltungen stehen in der "Wiener Frauenwoche" vom 2. bis 8. März an.

Konzerte, Workshops, Lesungen, Beratungen: Von 2. bis 8. März steht Wien wieder ganz im Zeichen der Frauen. Bereits zum dritten Mal organisiert die Stadt die „Wiener Frauenwoche“ rund um den internationalen Frauentag am 8. März, heuer mit einem klaren Schwerpunkt: Der Fokus liegt auf dem Umgang mit Geld und auf finanzieller Eigenständigkeit.

Finanzen und Wirtschaft im Fokus

„Bis heute leben viele Frauen in finanzieller Abhängigkeit von ihren Partnern. Die Frauenwoche setzt mit Fortbildungen und Beratungen – gerade auch für unsere Mädchen – ein wichtiges Zeichen und bietet Möglichkeiten“, erklärt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Deshalb setze die Stadt auf konkrete Angebote: Am 4. März gibt es etwa einen telefonischen Beratungstag unter dem Motto „Sicher mit Geld umgehen“, organisiert vom Frauenservice Wien gemeinsam mit der Schuldenberatung und dem Fonds Soziales Wien. Auch Workshops zur „Financial Literacy“ – also zum selbstbestimmten Umgang mit Geld – stehen auf dem Programm.

©Stadt Wien/Martin VOTAVA Frauenstadträtin Kathrin Gaál lädt zur Wiener Frauenwoche.

200 Veranstaltungen in Wien

Insgesamt umfasst das Programm rund 200 kostenlose Veranstaltungen in ganz Wien. Der Höhepunkt ist das „Offene Rathaus“ am 7. März mit Informationsständen und einem bunten Programm. Die Frauenwoche geht auf eine große Wiener Frauenbefragung zurück, an der sich 2022 rund 15.500 Wienerinnen beteiligt haben. Ihr Wunsch war klar: „Mehr Raum, mehr Zeit, und mehr Chancen.“ Diesem Bedürfnis nach mehr kostenlosen und niederschwelligen Angeboten wird unter anderem mit der Wiener Frauenwoche nachgekommen. Nähere Informationen zum Programm gibt es online.