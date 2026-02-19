Am Schwarzenbergplatz: Hochstrahlbrunnen wird ab 2027 generalsaniert

150 Jahre alt und sanierungsreif: Der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz wird ab Ende 2027 umfassend erneuert – Betrieb bis 2029 eingestellt.

Der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz ist mehr als nur ein Brunnen: Seit 1873 gilt er als Symbol für den Beginn der modernen Wiener Wasserversorgung. Nach über 150 Jahren Dauerbetrieb zeigen Untersuchungen nun deutliche Schäden an der Bausubstanz und der Technik. Deshalb steht dem Wiener Wahrzeichen eine umfassende Generalsanierung bevor.

Großprojekt von 2027 bis 2029

Geplant ist die Sanierung von Ende 2027 bis Frühjahr 2029. In dieser Zeit wird der Brunnen komplett außer Betrieb genommen. „Damit sichern wir den Betrieb für künftige Generationen und bewahren eine kühle Oase für die Wienerinnen und Wiener“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Die notwendigen politischen Beschlüsse stehen allerdings noch aus.

Stein für Stein abgetragen Die Arbeiten sind technisch äußerst anspruchsvoll: Das historische Steinbecken wird Stein für Stein abgetragen, instandgesetzt und anschließend originalgetreu wieder aufgebaut. Parallel dazu wird die gesamte Technik in der unterirdischen Brunnenstube modernisiert. Ziel ist es, das Denkmal sowohl optisch als auch technisch fit für die kommenden Jahrzehnte zu machen. Astronomisches Denkmal mit Symbolkraft Der Hochstrahlbrunnen gilt als eine Art „astronomisches Denkmal“: 365 kleine Fontänen stehen für die Tage im Jahr 12 hohe Wasserstrahlen symbolisieren die Monate 24 niedrigere Strahlen repräsentieren die Stunden Aufgrund dieser historischen und symbolischen Bedeutung erfolgen sämtliche Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.

Rückkehr der Licht- und Fontänenspiele

Nach Abschluss der Sanierung soll der Brunnen mit einem Beckendurchmesser von rund 40 Metern wieder in voller Pracht erstrahlen – inklusive nächtlicher Farblicht- und Fontänenspiele. Für viele Wiener ist er nicht nur ein technisches Denkmal, sondern auch Treffpunkt, Fotomotiv und Abkühlung an heißen Sommertagen. Ab 2029 soll das Wahrzeichen wieder in neuem Glanz sprudeln.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 09:20 Uhr aktualisiert