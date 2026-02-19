S-Bahn-Sperre: ÖAMTC fordert „Grüne Parkzone light“

Die geplante Sperre der Wiener S-Bahn-Stammstrecke sorgt weiter für Diskussionen. Der ÖAMTC rechnet mit massiven Nachteilen für Pendlerinnen und Pendler – vor allem aus Niederösterreich.

Sanierungen bei U3 und U4

„Die Modernisierung ist notwendig, aber es fehlen gleichwertige Alternativen“, betont ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. Zusätzlich verschärfen geplante Sanierungen bei U3 und U4 im Sommer die Lage. Laut Mobilitätsclub zeige sich damit einmal mehr: Wien brauche langfristig einen S-Bahn-Ring oder eine zweite Stammstrecke.

Forderung: „Grüne Parkzone light“ auf Zeit

Um Pendler zu entlasten, fordert der ÖAMTC eine befristete Lockerung der Parkregeln in den Wiener Außenbezirken. Konkret geht es um eine Ausnahme von der zulässigen Höchstparkdauer – etwa über zwei Stunden hinaus. Die Genehmigung soll auf Antrag möglich sein. Die Parkgebühren selbst sowie Beschränkungen in Geschäftsstraßen könnten aus Sicht des Clubs bestehen bleiben.

Park & Ride-Anlagen am Limit

Ein zentrales Problem: Viele Park & Ride-Anlagen an den Stadträndern sind bereits stark ausgelastet. Wer künftig nicht mehr mit der S-Bahn direkt durchfahren kann, weicht verstärkt auf das Auto aus. „Vielen wäre schon geholfen, wenn sie ihr Fahrzeug länger in einem Außenbezirk stehen lassen könnten“, so Nagler. Im Idealfall könnte Wien zusätzlich eine vergünstigte Tagespauschale prüfen.

Befristung bis Oktober 2027

Der Vorschlag des ÖAMTC sieht eine zeitlich begrenzte Lösung vor – vorerst bis Ende Oktober 2027. Dann soll die Sanierung der Stammstrecke abgeschlossen sein. Ob die Stadt Wien auf die Forderung reagiert, bleibt offen. Klar ist: Mit der S-Bahn-Sperre steht Pendlern eine lange Geduldsprobe bevor – und die Parkplatzfrage könnte zum nächsten großen Streitpunkt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 10:18 Uhr aktualisiert