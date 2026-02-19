Akademikerball: Demos, Platzverbot & Staus in Wien

Rund um den Akademikerball in der Wiener Hofburg sind morgen zwei Protestmärsche, ein Platzverbot am Heldenplatz und massive Verkehrsbehinderungen angekündigt.

Am Freitagabend findet in der Hofburg erneut der Wiener Akademikerball statt. Wie in den vergangenen Jahren wird die Veranstaltung von Demonstrationen und umfangreichen Polizeimaßnahmen begleitet. Bereits ab etwa Uhr ist in der Wiener Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen, Umleitungen und Einschränkungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln zu rechnen. Verkehrsexperten empfehlen, den Bereich großräumig zu umfahren.

Platzverbot am Heldenplatz

Rund um den Veranstaltungsort wird wieder ein sicherheitspolizeiliches Platzverbot verhängt. Dieses tritt laut Polizei ab 17 Uhr in Kraft und betrifft im Wesentlichen den Bereich des Heldenplatzes. Der Zutritt zur Hofburg ist nur nach Kontrolle möglich: Kleidung und mitgeführte Taschen können durchsucht werden. Ziel der Maßnahmen ist es, ein direktes Aufeinandertreffen von Ballgästen und Demonstranten zu verhindern.

Zwei große Protestmärsche

Gleich zwei Demonstrationen sind angekündigt: Die Plattform Offensive gegen Rechts ruft unter dem Motto „Auf die Straße gegen Burschis & Faschos“ zu einem Protestzug auf. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Universität Wien. Die Route führt über den Universitätsring, Schottenring, Wipplingerstraße und Rotenturmstraße bis zum Stephansplatz. Rund 1.000 Teilnehmer wurden angemeldet. Eine zweite Demonstration – der sogenannte „Budenbummel“ – startet gegen 17.45 Uhr am Urban-Loritz-Platz. Der Marsch führt durch Neubau und Josefstadt bis zum Grete-Rehor-Park am Schmerlingplatz. Erwartet werden rund 200 Teilnehmer.

Hunderte Polizisten im Einsatz

Mehrere hundert Polizeibeamte aus Wien, unterstützt von Kräften aus den Bundesländern, stehen im Einsatz. In den vergangenen Jahren verliefen die Proteste zuletzt vergleichsweise ruhig. Der Akademikerball gilt als Nachfolger des früheren WKR-Balls und sorgt seit vielen Jahren für politische Kontroversen. Auch heuer wird mit prominenten Gästen aus der Politik gerechnet. Für Wiener heißt es jedenfalls: Geduld mitbringen – und die Innenstadt wenn möglich meiden.