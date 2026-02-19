Neue Fledermaus-Welt im Tiergarten Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn baut um: Neben dem sanierten Regenwaldhaus entsteht eine über acht Meter hohe Fledermausanlage – mit nächtlichem Dschungel-Erlebnis.

Neben den Fledermäusen wird es im modernisierten Regenwaldhaus weitere tierische Highlights geben. Dazu zählen unter anderem stark bedrohte Chinesische Schuppentiere.

Im Tiergarten Schönbrunn wird derzeit kräftig gebaut. Nach rund 20 Jahren Betrieb wird das beliebte Regenwaldhaus umfassend saniert und noch heuer mit neuem Konzept wiedereröffnet. Künftig soll es nicht nur exotische Tiere zeigen, sondern vor allem die ökologische Bedeutung des Regenwaldes stärker vermitteln – als moderne, tropische Erlebniswelt mitten in Wien.

Nach rund 20 Jahren Betrieb wird das beliebte Regenwaldhaus umfassend saniert und noch heuer mit neuem Konzept wiedereröffnet.

Acht Meter hohe Fledermausanlage

Direkt neben dem Regenwaldhaus entsteht eine spektakuläre Neuerung: eine über acht Meter hohe Fledermausanlage aus Stahl und Beton. Schon jetzt lässt der Rohbau die gewaltigen Dimensionen erkennen. Besucher sollen dort den Regenwald bei Nacht erleben – mit Mondlicht, Nebelschwaden und Blick über ein Gewässer direkt in die tropische Kulisse.

Tag und Nacht vertauscht

In diesem Bereich wird das natürliche Tag-Nacht-Rhythmus umgedreht. So sind die nachtaktiven Tiere während der regulären Besuchszeiten aktiv. Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck spricht von einem besonderen Erlebnis: Gäste können die Tiere in Aktion beobachten, während sie durch die künstliche Dschungelnacht flattern.

Blumenfledermäuse als Hauptattraktion

Die sogenannten Blumenfledermäuse – aktuell noch im Terrarienhaus untergebracht – warten bereits auf ihren Umzug. Im südamerikanischen Regenwald gehören sie zu den wichtigsten Bestäubern. Pro Nacht besuchen sie bis zu 1.000 Blüten. Mit ihrer außergewöhnlich langen Zunge – sie ist eineinhalbmal so lang wie ihr Körper – nehmen sie Nektar auf und bestäuben dabei zahlreiche Pflanzenarten. Im neuen Regenwaldhaus sollen sie an speziellen Nektartränken ähnlich wie Kolibris in der Luft schwirren – ein Schauspiel aus nächster Nähe.

Weitere Tier-Neuheiten geplant

Neben den Fledermäusen wird es im modernisierten Regenwaldhaus weitere tierische Highlights geben. Dazu zählen unter anderem stark bedrohte Chinesische Schuppentiere. Mit dem Umbau setzt der Tiergarten Schönbrunn ein starkes Zeichen für Artenschutz, Bildung und moderne Tierhaltung – und schafft gleichzeitig eine neue Attraktion für Besucher aus ganz Österreich.

