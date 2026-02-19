Einbruchs-Serie in Wien: Zwei Verdächtige festgenommen

Gegen 5 Uhr früh beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen laufenden Einbruch in der Hetzendorfer Straße im 12. Wiener Bezirk und alarmierte sofort die Polizei.

Laut ihren Angaben schlugen zwei Personen die Schaufensterscheibe einer Änderungsschneiderei ein und kletterten durch die Öffnung ins Geschäftslokal. Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung zeigte jedoch rasch Erfolg.

Tatverdächtig: Bursche (15) und Frau (18)

Unweit des Tatortes konnten zwei Tatverdächtige angehalten und vorläufig festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen Burschen und eine 18-jährige Frau, beide rumänische Staatsangehörige. Laut Polizei sind beide bereits amtsbekannt.

Weitere beschädigte Geschäfte entdeckt

Im Zuge der Ermittlungen entdeckten die Beamten in unmittelbarer Nähe zwei weitere Geschäftslokale mit eingeschlagenen Türen und Schaufenstern. Der Verdacht: Die beiden könnten auch hier zugeschlagen haben. In einem Innenhof fanden Polizisten mehrere Kleidungsstücke als mutmaßliches Diebesgut sowie einen Notfallhammer, der vermutlich als Tatwerkzeug verwendet wurde. Alles wurde sichergestellt.

Anzeige auf freiem Fuß

Der 15-Jährige wies eine blutende Verletzung an der Hand auf, lehnte jedoch eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Tatverdächtigen auf freiem Fuß angezeigt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des mehrfachen versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt.