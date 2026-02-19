Westbahnhof: Ladendieb schlägt auf Polizistin ein

Am Wiener Westbahnhof wurde ein 36-Jähriger beim gewerbsmäßigen Diebstahl ertappt. Als ihn die Polizei stellte, attackierte er eine Beamtin – nun droht U-Haft.

Mittagseinsatz am Europaplatz in Wien-Fünfhaus: Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus konnten einen mutmaßlichen Ladendieb direkt in der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts anhalten. Der 36-jährige Ungar hantierte mit Werkzeug an den Sicherungsetiketten mehrerer Kleidungsstücke. Ein Ladendetektiv hatte ihn wiedererkannt – nach ihm wurde bereits wegen eines vorangegangenen Diebstahls in einer nahegelegenen Drogerie gefahndet.

Beute aus drei Geschäften

Bei der Kontrolle machten die Polizisten eine aufschlussreiche Entdeckung: In einer Sporttasche – an der noch das Preisschild hing – befand sich diverses mutmaßliches Diebesgut aus insgesamt drei Geschäften. Viele Waren waren noch originalverpackt. Rechnungen konnte der Mann keine vorweisen. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Angriff auf Polizistin

Während der Amtshandlung zeigte sich der 36-Jährige zunehmend aggressiv. Laut Polizei schlug er mehrfach mit den Fäusten auf den Oberkörper einer Beamtin ein. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. Der Mann ist bereits wegen Eigentums- und Gewaltdelikten verurteilt.

Aufenthaltsverbot und drohende U-Haft

Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Beschuldigten ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich besteht. Er wurde wegen des Verdachts des mehrfachen gewerbsmäßigen Diebstahls, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht. Der 36-Jährige wurde in eine Justizanstalt überstellt.