60.000 Euro ergaunert: Seniorin vertraute falschem Helfer

Ein 41-Jähriger erschlich sich in Wien das Vertrauen einer 85-Jährigen – und plünderte ihr Konto. Das Landeskriminalamt konnte den Schaden fast vollständig sichern.

Ein besonders perfider Betrugsfall beschäftigte seit Monaten das Landeskriminalamt Wien. Zwischen September 2025 und Oktober 2026 soll ein 41-jähriger Österreicher das Vertrauen einer 85-jährigen Wienerin gezielt missbraucht haben. Der Mann lernte die Seniorin kennen und bot ihr Hilfe im Alltag an – erledigte Einkäufe, Besorgungen und begleitete sie zu Terminen. Über Wochen baute er so eine Vertrauensbasis auf.

Bankomatkarte samt PIN erhalten

Schließlich übergab ihm die Frau sogar ihre Bankomatkarte inklusive PIN-Code. Was sie nicht wusste: Der 41-Jährige behob immer wieder größere Bargeldbeträge von ihrem Konto. Doch damit nicht genug: Mit Unterstützung zweier Bekannter nutzte er auch deren Konten, um zahlreiche Überweisungen durchzuführen. Der Gesamtschaden belief sich auf über 60.000 Euro.

Familie schöpfte Verdacht

Erst als Angehörige der 85-Jährigen misstrauisch wurden, flog der Betrug auf. Sie erstatteten Anzeige, woraufhin intensive Ermittlungen eingeleitet wurden. Den Kriminalisten der Außenstelle Zentrum/Ost – Gruppe Braunsdorfer – gelang es schließlich, den Hauptbeschuldigten sowie seine beiden mutmaßlichen Komplizen (34 und 45 Jahre alt, beide Österreicher) auszuforschen.

Geld fast vollständig gesichert

Die drei Beschuldigten zeigten sich teilweise geständig. Das gestohlene Geld konnte laut Polizei nahezu vollständig sichergestellt und der Seniorin rückerstattet werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle drei auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen sind damit abgeschlossen – für das Opfer endet der Fall zumindest finanziell glimpflich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2026 um 15:02 Uhr aktualisiert