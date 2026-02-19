Fischsterben in der Lobau: 1.000 Tiere verendet

Schock in Wiens Lobau: Im Schönauer Wasser sind rund 1.000 Fische tot aufgefunden worden. Die Ursache ist noch unklar – Umweltschützer schlagen Alarm.

In der Unteren Lobau in Wien sind in den vergangenen Tagen rund 1.000 Fische verendet. Spaziergänger entdeckten zahlreiche Kadaver im Schönauer Wasser und schlugen Alarm. Die zuständige Magistratsabteilung MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb Wien entfernte die toten Tiere. Laut Stadt habe es in den vergangenen Jahren keinen vergleichbaren Vorfall gegeben. Die genaue Ursache ist derzeit noch unbekannt.

Stadt prüft mögliche Ursachen

Die Stadt Wien hat Untersuchungen eingeleitet. Laut MA 49 sollen wissenschaftliche Analysen klären, was zum massiven Fischsterben geführt hat. Über mögliche Gründe wolle man derzeit nicht spekulieren. Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Klar ist: Der Vorfall sorgt für große Besorgnis – auch über Wien hinaus.

WWF fordert rasches Handeln

Die Umweltschutzorganisation WWF Österreich fordert eine transparente Aufklärung. Laut WWF sei die Untere Lobau seit Jahren von massivem Wassermangel betroffen. Gerade niederschlagsarme Winter könnten die Situation verschärfen. Ein solches Fischsterben wäre vermeidbar gewesen, wenn ausreichend Wasser eingeleitet worden wäre, so die Kritik.

Austrocknung als Grund?

Auch der Verein Lobaumuseum sieht strukturelle Probleme. Eine mögliche Ursache: Sauerstoffmangel unter einer Eisdecke. Solche Fälle seien bekannt, würden sich nun aber auch auf größere Gewässerbereiche ausweiten. Ein zentrales Problem sei die sinkende Donau. Durch die Eintiefung des Flussbetts sinke der Wasserspiegel – die Auen trocknen zunehmend aus.

Schwierige Lösungen

Eine vollständige Wiederanbindung der Unteren Lobau an die Donau ist laut Stadt jedoch kaum möglich. Hochwasserschutzdämme und Trinkwasserbrunnen würden umfassende Eingriffe verhindern. Experten arbeiten nun an Lösungen, um das sensible Ökosystem langfristig zu stabilisieren. Klar ist: Die Lobau – Teil des Nationalparks Donau-Auen – steht unter Druck.