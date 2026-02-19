Fahrgastcheck in Wien: So gut sind Bus- & Bim-Haltestellen

Der VCÖ ruft Wiens Öffi-Nutzer zum großen Haltestellen-Check auf. Bis Ende April können Mängel bei Bus- und Bim-Stationen online gemeldet werden.

Rund 1,3 Millionen Menschen sind täglich mit Bussen und Straßenbahnen der Wiener Linien unterwegs. Insgesamt gibt es in der Bundeshauptstadt mehr als 3.700 Haltestellen. Doch wie gut sind diese wirklich ausgestattet? Genau das will der VCÖ – Verkehrsclub Österreich jetzt wissen – und startet die Initiative „Haltestellen im Fahrgastcheck“.

Fahrgäste melden Mängel online Über eine digitale Karte können Nutzerinnen und Nutzer konkrete Haltestellen auswählen und Probleme eintragen. Bewertet werden unter anderem: fehlende Sitzgelegenheiten mangelhafter Witterungsschutz fehlende Beschattung schlechte Information fehlende Barrierefreiheit Die Einträge werden bis Ende April gesammelt und anschließend an die zuständigen Stellen weitergeleitet.

Sicherheit im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Verkehrssicherheit rund um die Haltestellen. Laut VCÖ ist eine Station nur dann wirklich sicher, wenn sie über Gehsteige gut erreichbar ist und Straßenquerungen ausreichend abgesichert sind. Gerade stark befahrene Straßen oder unübersichtliche Übergänge stellen für viele Fahrgäste ein Problem dar.

Auch andere Städte machen mit

Neben Wien beteiligen sich auch weitere Verkehrsunternehmen an der Initiative, darunter Klagenfurt mobil, die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und die Verkehrsbetriebe Burgenland. Für die Betriebe soll die Umfrage ein strukturiertes und direktes Feedback aus der Bevölkerung liefern.

Kommt es zu Verbesserungen?

Ob gemeldete Mängel tatsächlich behoben werden, ist offen. Eine Garantie gibt es nicht. Der VCÖ betont jedoch: Je mehr Menschen teilnehmen, desto größer wird der Druck auf Politik und Verkehrsbetriebe. Langfristig spricht sich der Verkehrsclub dafür aus, Haltestellen regelmäßig systematisch zu überprüfen – ähnlich wie es die ÖBB bei ihren Bahnhöfen tun.