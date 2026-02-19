Jerry erschnüffelt 15 Kilo Drogen

Auf einen Koffer hatte es Drogenspürhund Jerry Mittwochabend am Wiener Flughafen ganz besonders abgesehen. Und das nicht ohne Grund. Dort fanden die Beamten nämlich 15 Kilo Cannabiskraut.

Gemeinsam mit Diensthund Jerry haben Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Schwechat Mittwochabend, am 18. Februar 2026 gegen 19.30 Uhr, Gepäckskontrollen durchgeführt. Der Drogenspürhund hat dabei ein Gepäckstück eines 24-jährigen Franzosen erschnüffelt. In dem Koffer, der von Bangkok nach Frankreich weiterreisen sollte, fanden die Beamten 30 Stück vakuumverpackte Päckchen zu je 500 Gramm Cannabiskraut. Der Franzose wurde vorläufig festgenommen und zeigte sich teilweise geständig. Er wurde in die Justizanstalt gebracht.

Über 40 Kilo Cannabiskraut in mehreren Koffern gefunden

Zusätzlich berichtet die Polizei von einem Drogenfund aus dem Vorjahr. Am Nachmittag des 27. November 2025 haben sie bei Gepäckskontrollen am Flughafen Wien-Schwechat nämlich bei einem 41-jährigen Serben in mehreren Koffern insgesamt 85 vakuumverpackte 500-Gramm-Päckchen mit Cannabiskraut gefunden. Der 41-Jährige und ein im Ankunftsbereich wartender 34-jähriger, serbischer Komplize wurden festgenommen.

41-Jähriger soll mehrere Einbruchsdiebstähle begangen haben

Ersterem konnten im Zuge akribischer Ermittlungen zusätzlich mehrere Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet von Wien nachgewiesen werden. Diese verübte er im Zeitraum zwischen 2015 und 2018, die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Eurobereich. Beide Beschuldigte waren geständig und wurden in die Justizanstalt eingeliefert.