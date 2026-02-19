Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt Schnee auf der Wiese.
Auch in Wien wird es am Freitag, 20. Februar 2026, wohl weiß sein.
Wien
19/02/2026
Am Freitag

Wiener wachen mit Schnee auf: Wann es zu schneien aufhört

Auch Freitagfrüh und am -vormittag, 20. Februar 2026, wird es in Wien schneien. Das Wetter bringt der Bundeshauptstadt einige Zentimeter - und eine Wetterwarnung der zweithöchsten Stufe.

Der Freitag startet mit dichten Wolken und Schneefall in Wien. Immerhin sollen in der Bundeshauptstadt – wie auch sonst überall in Österreich – ja ebenfalls von Donnerstag bis zum Freitagvormittag zehn bis 20 Zentimeter Schnee fallen. Alles dazu unter anderem hier: Wetterwarnung: Schneekarte zeigt, wie viel kommt und was uns erwartet.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Schneewarnungen für Österreich am Freitag, 20. Februar 2026.
©GeoSphere Austria
Auch in Wien wird von der „GeoSphere Austria“ am Freitag noch bis 11 Uhr vor Schnee gewarnt.

Am Nachmittag könnten sich kurze Sonnenfenster ausgehen

Im Laufe des Vormittags sollte der Schneefall dann jedenfalls abklingen, am Nachmittag geht es dann trocken weiter. Wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ erklären, könnten sich sogar kurze Sonnenfenster ausgehen. Die Frühtemperaturen liegen noch bei um die minus drei Grad und steigen auch im Tagesverlauf nicht wirklich an. Sie werden schließlich Temperaturen rund um den Gefrierpunkt erreichen.

