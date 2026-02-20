Skip to content
/ ©FF Wiener Neudorf
Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf wurde zu mehreren Einsätzen gerufen.
Mödling/NÖ
Mehrere Einsätze

Schneefälle, umgefallene Bäume und Co. fordern Feuerwehren

Das Schneechaos hält die Florianis auf Trab. Die Feuerwehr Wiener Neudorf rückt seit Beginn der Schneefälle laufend aus. Von Pkw-Bergungen bis zu umgestürzten Bäumen, die Einsatzkräfte stehen im Dauer-Einsatz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Wie zahlreiche Feuerwehren in ganz Österreich steht auch die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf seit Beginn der prognostizierten Schneefälle bereits mehrfach im Einsatz. So mussten unter anderem ein von der Fahrbahn abgekommener Pkw geborgen sowie mehrere Bäume, die der Schneelast nicht standgehalten haben, mittels Motorkettensäge entfernt werden. Um auch bei winterlichen Straßenverhältnissen jederzeit einsatzbereit zu bleiben, wurden von den ehrenamtlichen Kräften zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge vorsorglich mit Schneeketten ausgerüstet.

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei Schnee.
©FF Wiener Neudorf
