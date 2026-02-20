Flüge gestrichen: Schnee legt Flugbetrieb am Wiener Airport lahm

Die Schneefälle der Nacht führen zu zahlreichen Einsätzen. Der Wintereinbruch legt nun auch den Flugbetrieb am Wiener Flughafen lahm. Flüge mussten aufgrund der Witterungslage gestrichen werden.

„Aufgrund von starken Schneefällen kommt es aktuell zu Beeinträchtigungen bei Flugverbindungen von und nach Wien. Wir empfehlen allen Passagieren, sich über den aktuellen Status ihres Fluges bei der jeweiligen Fluglinie zu informieren. Passagiere, deren Flüge abgesagt wurden, ersuchen wir, nicht zum Airport zu kommen“, informiert der Flughafen Wien am Freitagmorgen.