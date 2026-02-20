Skip to content
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt den Flughafen in Wien.
Flugverbindungen in Wien wurden teils gestrichen.
Wien
20/02/2026
Wetterlage

Flüge gestrichen: Schnee legt Flugbetrieb am Wiener Airport lahm

Die Schneefälle der Nacht führen zu zahlreichen Einsätzen. Der Wintereinbruch legt nun auch den Flugbetrieb am Wiener Flughafen lahm. Flüge mussten aufgrund der Witterungslage gestrichen werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

„Aufgrund von starken Schneefällen kommt es aktuell zu Beeinträchtigungen bei Flugverbindungen von und nach Wien. Wir empfehlen allen Passagieren, sich über den aktuellen Status ihres Fluges bei der jeweiligen Fluglinie zu informieren. Passagiere, deren Flüge abgesagt wurden, ersuchen wir, nicht zum Airport zu kommen“, informiert der Flughafen Wien am Freitagmorgen.

