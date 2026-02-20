Schnee-Chaos in Wien: Öffis kämpfen mit Mega-Verspätungen

Starker Schneefall hat Wien über Nacht in eine Winterlandschaft verwandelt – und legt Bus und Bim lahm. Alle Linien sind von massiven Verspätungen betroffen.

Wie von den Wetterdiensten angekündigt, setzte am Donnerstagabend heftiger Schneefall ein. Bis in die Nacht hinein fielen mehrere Zentimeter Neuschnee. Am Freitagmorgen zeigte sich Wien tief verschneit – mit spürbaren Folgen für den Frühverkehr. Vor allem Pendler brauchen derzeit starke Nerven. Der öffentliche Verkehr kämpft stadtweit mit erheblichen Verzögerungen.

Alle Straßenbahnlinien betroffen

Laut den Wiener Linien kommt es bei sämtlichen Straßenbahnlinien zu Verspätungen. Betroffen sind unter anderem die Linien 1, 2, 5, 6, 9, 18, 30, 37, 40, 43, 44, 46, 49, 60 und 62 – sowie zahlreiche weitere.Als Ursache nennen die Wiener Linien die anhaltenden winterlichen Bedingungen. Fahrgäste werden dringend gebeten, mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen.

Busse kommen kaum voran

Noch stärker trifft es den Busverkehr. Sämtliche Autobuslinien – von 1A bis 5A, 8A bis 17A sowie 20A bis 30A – sind von Verspätungen betroffen. Der Schnee auf den Fahrbahnen sorgt für rutschige Straßen und stockenden Verkehr. Besonders im Frühverkehr kommen viele Busse nur langsam voran.

200 zusätzliche Kräfte im Einsatz

Die Wiener Linien sprechen von „großen Herausforderungen“. Insgesamt wurden 200 zusätzliche Mitarbeitende des Winterdienstes mobilisiert. Sie räumen Haltestellen frei und befreien Weichen von Schnee und Eis. Trotzdem bleibt die Lage angespannt. Auch Straßenbahnen werden durch den Individualverkehr zusätzlich ausgebremst.

Entspannung noch nicht in Sicht

Wie lange das Schnee-Chaos anhält, hängt laut Wiener Linien von der weiteren Wetterentwicklung und den Räummaßnahmen ab. Man stehe in engem Austausch mit GeoSphere Austria. Für viele Wiener bedeutet das: Geduld bewahren – und sich auf längere Fahrzeiten einstellen.