1.000 neue E-Ladestellen: Wien verdoppelt das Angebot

Wien baut die Ladeinfrastruktur massiv aus: Bis zu 1.000 neue Ladestellen für Elektroautos entstehen in den nächsten Jahren – inklusive Schnellladeparks.

Die Stadt Wien und Wien Energie starten eine große Ausbauoffensive für Elektromobilität. In den kommenden Jahren sollen bis zu 1.000 zusätzliche öffentliche Ladestellen im gesamten Stadtgebiet errichtet werden. Das bedeutet nahezu eine Verdoppelung des bisherigen Angebots im öffentlichen Raum – ein klares Signal für den weiteren Umstieg auf E-Mobilität.

Zehn neue Schnellladeparks geplant

Neben klassischen Normalladestationen entstehen auch zehn neue Schnellladeparks mit besonders leistungsstarken Anlagen. Während viele bestehende Ladepunkte mit 11 kW arbeiten, setzt Wien künftig verstärkt auf Schnell- und Ultra-Schnelllader mit bis zu 400 kW. Damit verkürzt sich die Ladezeit deutlich – ein wichtiger Faktor für Alltagstauglichkeit.

Dichteres Netz im ganzen Stadtgebiet

Der Ausbau erfolgt schrittweise und orientiert sich am tatsächlichen Bedarf. Zuerst werden unterversorgte Grätzl erschlossen, danach stark frequentierte Standorte weiter verdichtet. Der durchschnittliche Weg zur nächsten Ladestation soll dadurch von rund 400 Metern auf etwa 250 Meter sinken.

4.000 Ladepunkte gibt es schon

Bereits jetzt stehen in Wien rund 4.030 öffentlich zugängliche Ladepunkte zur Verfügung. Zwei Drittel davon werden von Wien Energie betrieben. Alle Stationen laufen mit 100 Prozent Ökostrom. Zusätzlich sind eigene Ladepunkte für WienMobil-Carsharing vorgesehen.

Mehr als 46.000 E-Autos in Wien

In der Bundeshauptstadt sind aktuell über 46.000 Elektro-Pkw zugelassen – Tendenz steigend. Die Stadt sieht im Ausbau der Infrastruktur einen zentralen Hebel für klimafreundliche Mobilität. Für Verkehrsstadträtin Ulli Sima ist klar: Weitere E-Ladestellen seien ein entscheidender Baustein für eine nachhaltige und zukunftsfitte Stadt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 09:12 Uhr aktualisiert